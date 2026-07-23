x
23 июля 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июля 2026
|
23 июля 2026
|
последняя новость: 12:29
23 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ПВО Иордании перехватили четыре ракеты и шесть БПЛА

США
Иордания
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 23 июля 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 12:18
ПВО Иордании перехватили четыре ракеты и шесть БПЛА
Yonatan Sindel/Flash90

Иорданское новостное агентство Petra сообщило, что 23 июля средства ПВО королевства перехватили четыре ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, выпущенных из Ирана.

Корпус стражей исламской революции заявил, что удары наносятся по расположенным в Иордании американским военным базам, которые являются законными военными целями, поскольку используются для ударов по Ирану.

"Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Иордании, однако американские военные базы – оккупированная иорданская территория. "Атаковать агрессора против нашей страны, убийцу наших детей – наше юридическое и религиозное право", – утверждает КСИР.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 июля 2026

Axios: США впервые после возобновления войны применили против Ирана бомбардировщик B-1
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 июля 2026

Палата представителей США открыла путь к выделению $73 млрд на войну с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

Европейское агентство авиабезопасности рекомендовало полностью остановить полеты в Иорданию