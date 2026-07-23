ПВО Иордании перехватили четыре ракеты и шесть БПЛА

Иорданское новостное агентство Petra сообщило, что 23 июля средства ПВО королевства перехватили четыре ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, выпущенных из Ирана.

Корпус стражей исламской революции заявил, что удары наносятся по расположенным в Иордании американским военным базам, которые являются законными военными целями, поскольку используются для ударов по Ирану.

"Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Иордании, однако американские военные базы – оккупированная иорданская территория. "Атаковать агрессора против нашей страны, убийцу наших детей – наше юридическое и религиозное право", – утверждает КСИР.