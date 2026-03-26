Ливанская террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива, заявив, что якобы были атакованы военные цели.

В заявлении "Хизбаллы" говорится: "Мы нанесли удары по штабу министерства войны противника – Кирие, в центре Тель-Авива, и базе "Дельфин", принадлежащей Управлению военной разведки, с помощью современных ракет".

На самом деле, ракетный залп в сторону Тель-Авива не был прицельным. Ракеты перехвачены израильской системой ПРО. Несколько фрагментов ракет упали на территории Израиля и Палестинской автономии. Жертв и раненых нет, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежище и в результате ДТП.