Ближний Восток

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива

время публикации: 26 марта 2026 г., 02:34 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 02:41
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива, заявив, что якобы были атакованы военные цели.

В заявлении "Хизбаллы" говорится: "Мы нанесли удары по штабу министерства войны противника – Кирие, в центре Тель-Авива, и базе "Дельфин", принадлежащей Управлению военной разведки, с помощью современных ракет".

На самом деле, ракетный залп в сторону Тель-Авива не был прицельным. Ракеты перехвачены израильской системой ПРО. Несколько фрагментов ракет упали на территории Израиля и Палестинской автономии. Жертв и раненых нет, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежище и в результате ДТП.

