Король Иордании: "Международные силы не будут воевать в Газе"

Король Иордании Абдалла Второй заявил в интервью BBC, что государства отвергнут призыв президента США Дональда Трампа направить войска в сектор Газы для обеспечения условий прекращения огня.

"Какой мандат у сил безопасности внутри сектора? Мы надеемся, что это поддержание мира, потому что, если речь о принуждении к миру, никто не захочет этим заниматься", – сказал монарх. При этом он подтвердил, что Иордания и Египет готовы обучать палестинские силы безопасности.

"Миротворческая миссия – это когда речь идет о нахождении в Газе с целью поддержки местной полиции, значительный контингент которой мы готовы обучить. Но, если имеется в виду бегать по Газе с оружием, – ни одна страна не захочет быть к этому причастна", – заявил Абдалла.

Однако он выступил и против отправки в Газу каких-либо иорданских сил, объяснив это политической близостью. Значительная часть населения королевства имеет палестинское происхождение.

Напомним, что план Трампа предусматривает формирование международных сил, которые на первом этапе должны взять сектор под контроль. Ранее американский президент заявлял, что несколько стран региона готовы направить войска в Газу.