x
29 октября 2025
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 08:49
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран хочет оштрафовать израильского миллиардера Эяля Офера на $170 млн "за финансирование террора"

Иран
Война с Ираном
КСИР
время публикации: 29 октября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 08:20
Иран хочет оштрафовать израильского миллиардера Эяля Офера на $170 млн "за финансирование террора"
Wikipedia.org . Фото: Ofer Global

Пресс-секретарь иранской судебной системы Асгар Джахангир заявил во вторник, 28 октября, что в суд было передано дело против миллиардера Эяля Офера, на которого правоохранительные органы требуют наложить штраф в размере 170 миллионов долларов "за финансирование терроризма".

По словам Джахангира, дело уже находится в суде, однако дата начала судебного процесса еще не назначена.

Указанная сумма штрафа не случайна. В нее оценили захваченное КСИР в апреле 2024 года в Персидском заливе судно MSC Aries.

Тогда официальное информационное агентство IRNA сообщило, что судно под португальским флагом "управляется компанией Zodiac, принадлежащей сионистскому капиталисту Эялю Оферу".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 мая 2024

Иран освободил экипаж судна MCS Aries
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2024

Иран обещает освободить экипаж захваченного судна, связанного с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2024

UKMTO: в Ормузском проливе захвачено судно, частично принадлежащее Израилю