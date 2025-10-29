Иран хочет оштрафовать израильского миллиардера Эяля Офера на $170 млн "за финансирование террора"
время публикации: 29 октября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 08:20
Пресс-секретарь иранской судебной системы Асгар Джахангир заявил во вторник, 28 октября, что в суд было передано дело против миллиардера Эяля Офера, на которого правоохранительные органы требуют наложить штраф в размере 170 миллионов долларов "за финансирование терроризма".
По словам Джахангира, дело уже находится в суде, однако дата начала судебного процесса еще не назначена.
Указанная сумма штрафа не случайна. В нее оценили захваченное КСИР в апреле 2024 года в Персидском заливе судно MSC Aries.
Тогда официальное информационное агентство IRNA сообщило, что судно под португальским флагом "управляется компанией Zodiac, принадлежащей сионистскому капиталисту Эялю Оферу".
