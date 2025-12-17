Владелец канала i24NEWS перестает инвестировать в его работу, возможны увольнения

Генеральный директор канала i24NEWS Ронит Гонен-Амит разослала сотрудникам письмо, в котором проинформировала их о стратегических изменениях в финансировании канала, сообщает "Сругим". В соответствии с этим документом, владелец канала – компания Optimum Communications (Altice USA) решила сосредоточить свою деятельность в США и прекратить инвестировать средства в телеканал.

В ближайшие дни сотрудников канала обещают проинформировать о дальнейшем объеме инвестиций, возможностях и последствиях изменений, включая программу добровольного ухода.

Гендиректор канала подчеркнула, что в настоящий момент управление каналом возьмет на себя Патрик Драхи, работа будет продолжена, и будут введены необходимые улучшения, чтобы сохранить i24NEWS значимым игроком на медиарынке. Она пообещала поддерживать связь с профсоюзом работников, чтобы "вместе построить будущее i24NEWS".