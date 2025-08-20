Bloomberg: многие страны готовы направить своих военных в Украину

Около десяти стран выразили готовность направить своих военных в Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По сведениям этих источников, 19 августа состоялось совещание европейских чиновников, на котором обсуждался конкретный план отправки британских и французских военных в Украину. Участники встречи обсуждали численность и места дислокации.

Bloomberg пишет, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. План предусматривает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения и пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа.

После того, как саммит в Белом доме подтвердил более твердую приверженность США гарантиям, европейские лидеры стремятся воспользоваться предложением Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, отмечается в публикации.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск в Украине не будет.