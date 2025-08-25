Иранский чиновник обвиняет Россию в помощи Израилю во время 12-дневной войны

Высокопоставленный иранский чиновник, член Совета по определению политической целесообразности и бывший советник экс-президента Ирана Мохаммада Хатами Мохаммад Садр заявил в интервью BBC на фарси, что "русские передали Израилю разведданные".

По его словам, на основании предоставленных Россией данных израильские силы смогли уничтожить систему ПВО Ирана во время 12-дневной войны "Народ как лев". Садр утверждает, что его слова подкреплены "аналитикой и разведданными". Мохаммад Садр заявил, что Израиль "подозрительно точно поразил все центры ПВО Ирана", и это означает, что "Россия не с нами".

"У России есть особая склонность к Израилю", – утверждает чиновник, и последняя война показала, что "стратегический пакт о сотрудничестве с Россией – ерунда". "Россия дала С-400 Турции, которая входит в NATO, а Ирану не дала, Россия даже не согласилась до сих пор продать нам Су-35, так что не следует думать, что в критический момент Россия придет на помощь Ирану".

Он заявил также, что с первой минуты после гибели бывшего президента Ирана Эбрагима Раиси он был убежден, что крушение вертолета президента – "это израильская операция".