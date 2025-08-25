NYT: впервые с 60-х годов прошлого века в США зарегистрирован отрицательный баланс миграции

Впервые с 60-х годов прошлого века в США зарегистрирован отрицательный баланс миграции. В первой половине 2025 года Америку покинуло больше человек, чем приехало. Об этом сообщает The New York Times.

Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в социальной сети Truth еще 4 августа, назвав это значительным достижением новой администрации и выполнением предвыборных обещаний. Отчет, опубликованный Исследовательским центром Pew на основе информации федеральных ведомств, подтверждает данные президента.

В январе 2025 года в США проживало 53,3 миллиона уроженцев других стран – как американских граждан, так и обладателей вида на жительство и тех, кто проживает в стране нелегально. В июне этот показатель снизился до 51,9 миллионов человек – почти на 1,5 миллиона меньше.

Многие демографы не разделяют радости Трампа и его сторонников. Они отмечают, что целые отрасли американской экономики зависят от труда мигрантов, заявляя о том, что снижение численности рабочей силы, особенно в условиях массового выхода на пенсию "бэби-бумеров", родившихся в послевоенные годы, негативно скажется на экономике США.