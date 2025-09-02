x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Трамп в The Daily Caller: Израиль выигрывает в Газе, но проигрывает войну за общественное мнение

Газа
США
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 02 сентября 2025 г., 00:07 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 00:10
Дональд Трамп
AP Photo /Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Daily Caller заявил, что Израиль сталкивается с серьезными трудностями в мировом общественном мнении, несмотря на военные успехи.

В беседе с журналистом Трамп говорит о том, что многие в США и в мире уже забыли о резне 7 октября. "Им придется закончить эту войну. Она вредит Израилю. В этом нет сомнений. Возможно, они побеждают в войне, но они проигрывают в сфере связей с общественностью, понимаете, это вредит им. У Израиля было самое сильное лобби 15 лет назад, но теперь ему нанесен серьезный ущерб, особенно в Конгрессе", – цитирует издание президента США.

Как отмечает The Daily Caller, полная версия интервью с президентом будет опубликована чуть позднее.

