Трамп в The Daily Caller: Израиль выигрывает в Газе, но проигрывает войну за общественное мнение

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Daily Caller заявил, что Израиль сталкивается с серьезными трудностями в мировом общественном мнении, несмотря на военные успехи.

В беседе с журналистом Трамп говорит о том, что многие в США и в мире уже забыли о резне 7 октября. "Им придется закончить эту войну. Она вредит Израилю. В этом нет сомнений. Возможно, они побеждают в войне, но они проигрывают в сфере связей с общественностью, понимаете, это вредит им. У Израиля было самое сильное лобби 15 лет назад, но теперь ему нанесен серьезный ущерб, особенно в Конгрессе", – цитирует издание президента США.

Как отмечает The Daily Caller, полная версия интервью с президентом будет опубликована чуть позднее.