04 октября 2025
04 октября 2025
Пресса

WSJ: в ХАМАСе нет согласия по разоружению

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
СМИ
время публикации: 04 октября 2025 г., 06:28 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 06:34
WSJ: в ХАМАСе нет согласия по разоружению
AP Photo/Jehad Alshrafi

Внутри руководства террористической организации ХАМАС отсутствует консенсус по ключевому требованию администрации США – разоружению, из-за чего затягивается окончательный ответ на инициативу Дональда Трампа по прекращению войны и освобождению заложников, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечают авторы публикации Александр Уорд и Саммер Саид, часть "политического крыла" ХАМАСа вне Газы готова к компромиссам, тогда как "боевое крыло" в Газе сопротивляется сдаче вооружений.

В публичном ответе ХАМАСа о принципиальном принятии "плана Трампа" не прозвучало согласие на демилитаризацию – на этом ранее настаивали США и Израиль. Террористы заявили о готовности освободить всех заложников, но увязали это с дальнейшими переговорами.

