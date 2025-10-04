WSJ: в ХАМАСе нет согласия по разоружению
Внутри руководства террористической организации ХАМАС отсутствует консенсус по ключевому требованию администрации США – разоружению, из-за чего затягивается окончательный ответ на инициативу Дональда Трампа по прекращению войны и освобождению заложников, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечают авторы публикации Александр Уорд и Саммер Саид, часть "политического крыла" ХАМАСа вне Газы готова к компромиссам, тогда как "боевое крыло" в Газе сопротивляется сдаче вооружений.
В публичном ответе ХАМАСа о принципиальном принятии "плана Трампа" не прозвучало согласие на демилитаризацию – на этом ранее настаивали США и Израиль. Террористы заявили о готовности освободить всех заложников, но увязали это с дальнейшими переговорами.
