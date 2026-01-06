x
Пресса

Walla: Протестный активист подает в суд на полицию за заковывание и обыски с раздеванием

Суд
Акции протеста
время публикации: 06 января 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 13:48
Walla: Протестный активист подает в суд на полицию за заковывание и обыски с раздеванием
Avshalom Sassoni/Flash90

Активист протестов Ицик Леви из Гиватаима при помощи организации "Отеф ацурим" ("Поддержка задержанных") подал гражданский иск против полиции. В исковом заявлении он утверждает, что полиция применяла против него систематические нарушения, полицейские злоупотребляли своими полномочиями и нарушали его права.

Как сообщает Walla, Леви требует компенсации в размере трех миллионов шекелей. Он утверждает, что проводил символические и ненасильственные акции протеста, зачитывая имена заложников в общественном парке неподалеку от дома спикера Кнессета Амира Оханы.

В иске указано: против активиста десять раз применили незаконное задержание, 18 раз незаконно надели на него наручники, пять раз его обыскали в обнаженном виде. Против него было открыто 16 уголовных дел. Ицик Леви утверждает, что сотрудники полиции девять раз применили против него насилия, хотя он не сопротивлялся.

Леви и его адвокаты утверждают, что он стал жертвой политического преследования, целью которого было сломить его дух и запугать общественность.

Пресса
