Военный министр США Пит Хегсет посетил крупнейшую в стране судоверфь Newport News Shipbuilding и выступил перед ее работниками и персоналом ВМФ. Он заявил, что проведенная в Венесуэле операция свидетельствует о высоком уровне боеготовности американских войск и слабости военных технологий ее противников.

"Мы восстанавливаем сдерживающий потенциал такой неоспоримой мощи, что наши враги побоятся его проверять. За время предыдущих администраций мир начал сомневаться в том, что США достаточно сильны, чтобы быть мировым лидером. Что ж, эти сомнения позади", – сказал он.

"Три ночи назад в Венесуэле почти 200 наших лучших американцев вошли в центр Каракаса, задержав человека, разыскиваемого американским правосудием. Операция прошла без единого погибшего с нашей стороны. Похоже, эти российские системы ПВО сработали не слишком хорошо?" – сказал он.

Хегсет отметил: США не стремятся к конфликтам с другими странами, но мир вступил в новую эпоху конкуренции сверхдержав, и Америка готова ответить на этот вызов, развивая и внедряя технологии, необходимые для обеспечения доминирования в боевых действиях. При этом министр напрямую упомянул Китай.

Общая сумма контрактов на поставки российского оружия, заключенных Венесуэлой, составила 14,5 миллиардов долларов. Вооружения приобретались в кредит с отстроченными сроками выплаты. В мае 2025 года во время визита президента Николаса Мадуро в Москву был заключен договор о стратегическом партнерстве двух стран.

Среди поставленного Россией военного оборудования были самолеты, вертолеты, наземная техника и многочисленные средства ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300, "Печора-2М", "Бук", переносные ЗРК "Игла".