Пресса

Axios: страной, присоединившейся к соглашениям Авраама, станет Казахстан

США
Дональд Трамп
Казахстан
Израиль
время публикации: 06 ноября 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 22:23
Axios: страной, присоединившейся к соглашениям Авраама, станет Казахстан
AP Photo/Vladimir Voronin

6 ноября в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает издание Axios со ссылкой на официальных американских представителей, на встрече Токаев объявит о присоединении к соглашениям Авраама, заключенным Израилем с несколькими мусульманскими странами.

Шаг носит во многом символический характер, поскольку Израиль и Казахстан заключили дипломатические отношения еще в 1992 году. Однако, по словам источников, присоединение призвано придать новый импульс инициированному президентом Трампом процессу нормализации отношений Израиля с мусульманским миром.

"Это продемонстрирует, что соглашения Авраама – клуб, к членству в котором стремятся многие страны, поможет открыть новую страницу после войны в Газе и подтолкнет к расширению мира и взаимодействия в регионе", – сообщил изданию высокопоставленный представитель администрации.

Ранее СМИ сообщали, что следующей страной, присоединившейся к соглашениям Авраама, станет Индонезия. В середине октября ожидался визит в Израиль индонезийского президента Прабово Субианто, однако, когда это стало достоянием СМИ, визит был отменен.

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что заинтересован к присоединению к соглашению Саудовской Аравии – одной из наиболее влиятельных арабских стран и давнего союзника США. Однако королевство опровергло заявление Трампа о том, что это произойдет еще в нынешнем году.

