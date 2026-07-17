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Культура

"Красота не может быть идеальной". Александр Раевский в программе "Детский недетский вопрос"

Дмитрий Брикман
время публикации: 17 июля 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 10:32
"Красота не может быть идеальной". Александр Раевский в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Красота не может быть идеальной". Александр Раевский в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Александр Раевский – японист, психолог и доцент Университета Тохоку в Сендае. Он исследователь секты "Аум Синрикё", автор книг "Я понял Японию" и "Корни Японии" – о японской культуре, религии и эстетике. Пишет песни и выступает с группой "Рамэн".

Вопрос: "Кто я?"

Ответ: "Один буддийский монах ответил на этот вопрос: "Меня не существует". Я говорю о себе "я", и ты говоришь о себе "я", хотя мы совершенно разные люди. Другие люди вообще обращаются к нам не как к "я", а по именам. Поэтому, если мальчик спросит меня: "Кто я?", я отвечу: "Меня нет. Я – никто"".

Вопрос: "Как научиться видеть красоту в трещине?"

Ответ: "Нужно понять, что красота не может быть идеальной. Совершенное, эталонное и безупречное может вызвать восхищение, но не всегда вызывает столько внутренней работы, сколько что-то несовершенное. Трещина заставляет погрустить, подумать, что-то вспомнить. Она говорит о том, что у вещи есть история. Гладкая ровная чашка – просто чашка, а трещина возбуждает множество образов".

"Почему у японцев проигравший красивее победителя?"

Ответ: "Их восхищают люди, которые действуют вопреки обстоятельствам. Все говорят: нужно идти к победе, быть как все. А герой идет против всего мира, хотя заранее знает, что проиграет. Японцам нравится эта смелость, потому что сами они часто идут за толпой. Победитель входит в бесстрастный мир политической истории, а побежденный – в легенды и мифы".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Раевским

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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