Израильские психологи предложили оптимальный способ представления в профиле сайта для знакомств

Исследователи из Университета Райхмана показали, что рассказанная история в анкете сайта знакомств вызывает больше сочувствия и романтического интереса, чем простое перечисление ваших достоинств.

Многие пользователи дейтинг-сервисов совершают одну и ту же ошибку, составляя описание своего профиля по принципу своего рода "списка покупок". Вместо того чтобы перечислять через запятую профессию, хобби и черты характера, психологи советуют вплетать эти данные в связный рассказ о своей жизни.

Исследование показало, что именно такой подход позволяет потенциальному партнеру увидеть в человеке личность, а не просто набор характеристик. Когда сухие факты превращаются в историю, у читателя возникает эмоциональный отклик и чувство близости, что критически важно для возникновения симпатии. Работа опубликована в журнале Psychology of Popular Media.

В серии экспериментов добровольцам показывали разные типы профилей. В одном случае это были лишь анкетные данные, например, упоминание об игре на гитаре или учебе на экономиста. В другом – те же сведения подавались через личную историю, например, о подаренном дедушкой инструменте, ставшем важной частью жизни. Результаты неизменно подтверждали: истории работают лучше. Это касается не только текста, но и фотографий. Снимки, запечатлевшие человека в процессе повседневных дел, вызывают больше доверия, чем постановочные кадры в нейтральных локациях.

Авторы работы подчеркивают, что повествовательный метод помогает преодолеть проблему объективации, свойственную современным приложениям. Вместо того чтобы оценивать людей как товар в каталоге, пользователи начинают видеть в них живых собеседников.

Соавтор исследования Гурит Бирнбаум отмечает: "Нас очаровывают истории, но мы пишем свои профили для знакомств как списки продуктов. Не рост или амбиции заставляют кого-то влюбиться в вас, а вся ваша история целиком. Но люди не могут почувствовать это через пункты маркированного списка". Именно использование сторителлинга превращает обезличенную среду в пространство для подлинного человеческого контакта.