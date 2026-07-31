Модель связала пыль после удара астероида Чиксулуб с глобальными пожарами

Пыль, поднятая после падения астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад, могла усилить нагрев поверхности Земли и вызвать масштабные лесные пожары. К такому выводу пришли авторы нового компьютерного моделирования последствий столкновения, говорится в пресс-релизе Американского геофизического союза (AGU).

Согласно расчетам, выброшенные в космос частицы и обломки при возвращении в атмосферу выделяли большое количество тепла. Пылевой слой мог временно препятствовать его уходу в космос и направлять излучение обратно к поверхности. В модели интенсивность нагрева оказалась примерно в 3,5 раза выше, чем при учете одних только расплавленных частиц породы, и могла быть достаточной для самовозгорания растительности.

Авторы отмечают, что речь идет о гипотезе. Геологические свидетельства масштабных пожаров лучше всего представлены в Северной Америке, однако глобальное распространение огня пока не доказано. На следующем этапе пыль, напротив, могла перекрыть солнечный свет и вызвать продолжительное похолодание.