Фигурное катание. Из-за коронавируса сборная Израиля не выступит на чемпионате Европы
Из-за нескольких случаев заражения в команде сборная Израиля по фигурному катанию отказалась от участия в чемпионате Европы, который вскоре начнется в Эстонии, сообщает "Исраэль а-Йом".
Три израильских фигуриста должны принять участие в олимпиаде, до которой осталось меньше месяца.
Единственной израильтянкой, которая выступит в Таллинне, будет Тейлор Моррис, которая готовилась к чемпионату отдельно от остальной сборной.
Источник в Федерации фигурного катания сказал, что решение было непростым, но был учтен риск пропуска олимпиады из-за болезни.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 декабря 2021
Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии
Фигурное катание. Юдзуру Ханю в шестой раз стал чемпионом Японии