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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 21:45

Фигурное катание. Из-за коронавируса сборная Израиля не выступит на чемпионате Европы

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Тейлор Моррис

Из-за нескольких случаев заражения в команде сборная Израиля по фигурному катанию отказалась от участия в чемпионате Европы, который вскоре начнется в Эстонии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Три израильских фигуриста должны принять участие в олимпиаде, до которой осталось меньше месяца.

Единственной израильтянкой, которая выступит в Таллинне, будет Тейлор Моррис, которая готовилась к чемпионату отдельно от остальной сборной.


Источник в Федерации фигурного катания сказал, что решение было непростым, но был учтен риск пропуска олимпиады из-за болезни.

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