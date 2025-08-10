Всемирные игры. Джиу-джитсу. Израильтянки вышли в финал

Две израильтянки вышли в финал соревнований по джиу-джитсу Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.

Пнина Аронов (весовая категория до 52 кг) победила Инну Бродски (Германия), Адриану Крус (Колумбия) и Дженну Наполис (Филиппины).

В финале она встретится с Ириной Бродски (Германия).

Меши Розенфельд (весовая категория до 63 кг) победила Анаис Винталас (Швейцария), Шамму Алькальбани (ОАЭ) и Стефани Форе (Франция).

В финале она встретится Ки Ра Сун (Южная Корея).