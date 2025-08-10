Всемирные игры. Джиу-джитсу. Израильтянки вышли в финал
время публикации: 10 августа 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 11:18
Две израильтянки вышли в финал соревнований по джиу-джитсу Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.
Пнина Аронов (весовая категория до 52 кг) победила Инну Бродски (Германия), Адриану Крус (Колумбия) и Дженну Наполис (Филиппины).
В финале она встретится с Ириной Бродски (Германия).
Меши Розенфельд (весовая категория до 63 кг) победила Анаис Винталас (Швейцария), Шамму Алькальбани (ОАЭ) и Стефани Форе (Франция).
В финале она встретится Ки Ра Сун (Южная Корея).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025