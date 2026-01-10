НБА. Дэнни Вульф набрал 11 очков. "Бруклин" проиграл
время публикации: 10 января 2026 г., 08:43 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 08:49
В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" 105:121.
Отличный матч провели лидеры гостей Джеймс Харден (31) и Кавай Леонард (26).
Майкл Портер младший (Бруклин) набрал 18 очков. Он не забросил ни одного трехочкового (9 неудачных попыток).
Вторую четверть "Клипперс" начал серией 10:0, сделав счет 45:25.
Американо-израильский форвард "Бруклина" Денни Вульф набрал 11 очков и сделал 6 подборов.
