Волевая победа "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА
время публикации: 10 января 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 11:55
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" одолела "Мемфис" 117:116.
Бостон Селтикс - Торонто Рэпторз 125:117
"Бостон" одержал пятую победу в последних шести играх.
Хороший матч провели лидеры "кельтов": Пэйтон Притчард (28 + 8 передач) и Джайлен Браун (25 + 9 подборов + 7 передач).
Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерз 91:103
Вашингтон Уизардс - Нью-Орлеан Пеликанз 107:128
Отличный матч провели лидеры гостей: Трей Мерфи (35), Зион Уильямсон и Дерик квин (14 + 16 подборов + 12 передач).
Трэй Янг, недавно перешедший в "Вашингтон", пока не играл.
Мемфис Гризлиз -Оклахома-Сити Тендер 116:117
По ходу матча "Мемфис" вел в счете "+21".
Кенрич Уильямс вывел чемпионом вперед точным трехочковым за 67 секунд до конца матча 115:114.
