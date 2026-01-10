x
10 января 2026
Спорт

Волевая победа "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА

время публикации: 10 января 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 11:55
AP Photo/Brandon Dill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" одолела "Мемфис" 117:116.

Бостон Селтикс - Торонто Рэпторз 125:117

"Бостон" одержал пятую победу в последних шести играх.

Хороший матч провели лидеры "кельтов": Пэйтон Притчард (28 + 8 передач) и Джайлен Браун (25 + 9 подборов + 7 передач).

Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерз 91:103

Вашингтон Уизардс - Нью-Орлеан Пеликанз 107:128

Отличный матч провели лидеры гостей: Трей Мерфи (35), Зион Уильямсон и Дерик квин (14 + 16 подборов + 12 передач).

Трэй Янг, недавно перешедший в "Вашингтон", пока не играл.

Мемфис Гризлиз -Оклахома-Сити Тендер 116:117

По ходу матча "Мемфис" вел в счете "+21".

Кенрич Уильямс вывел чемпионом вперед точным трехочковым за 67 секунд до конца матча 115:114.

