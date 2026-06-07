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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Обзор группы L

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 07 июня 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 13:08
Чемпионат мира по футболу. Обзор группы L
AP Photo/Chris O'Meara

Явными фаворитами группы L являются европейские гранды - сборные Англии и Хорватии.

Англичане всегда считаются фаворитами. Обычно из группы выходят, но на победу в турнире претендуют крайне редко.

Хороший подбор исполнителей, тактическая гибкость. Гарри Кейн и Джуд Беллингем в атаке.

Самая стабильная и мощная команда группы.

В отборе англичане победили во всех матчах. Томас Тухель не пытается (в отличие от предшественника) сделать из Гарри Кейна защитника, и тот регулярно забивает.

Хорваты - основной конкурент англичан. Опытная команда, финалист чемпионата мира 2018 года, полуфиналист 2022.

Лидеры команды - Лука Модрич, Иван Перишич, Андрей Крамарич - возрастные игроки.

Хорваты мощно прошли отбор - 7 побед, 1 ничья - всего 4 пропущенных гола.

В выходе команды Златко Далича из группы почти никто не сомневается.

Сборная Ганы - темная лошадка данной группы.

Команда может создать проблемы любому сопернику, но при этом не отличается дистанционной стабильностью.

Лидер команды - полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Кудус - получил травму, что является большой проблемой для команды.

Хорошая атакующая группа. Особенно быстрые фланги.

Но оборона нестабильна. "Черные звезды" нередко пропускали в матчах с не самыми сильными сборными.

Сборная Панамы - явный аутсайдер. Команда делает ставку на оборону и дисциплину.

Плотная оборона, попытки "засушить игру", и быстрые контратаки.

Панамцы сыграют на чемпионате мира второй раз (дебют в 2018 году).

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