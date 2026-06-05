Финал Кубка Стэнли. "Каролина" сравняла счет
время публикации: 05 июня 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 09:01
Во втором матче финала Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз" в овертайме победила "Вегас Голден Найтс" 4:3.
Счет в серии 1:1.
После двух периодов "Вегас" вел в счете 2:0.
В середине третьего периода хозяева за 5 минут и 5 секунд забили три гола.
На 59-й минуте Марк Стоун сравнял счет.
Победный гол на 64-й минуте забил Сет Джарвис.
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