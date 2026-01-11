Чемпионат Израиля по футболу. "Перестрелка" "апоэлей" в Хайфе. "Бейтар" догнал лидера

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу.Лидируют "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Бейтар".

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив) 3:3

На 59-й минуте счет был 3:1 в пользу хозяев.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Петах-Тиква) 1:4

Все голы были забиты в первом тайме.

"Апоэль" одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место.

Бейтар (Иерусалим) - Маккаби Бней Райна 1:0

Победный гол на 33--й минуте забил Тимоти Музи.

На 56-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Овусу.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Хайфа) 0:0