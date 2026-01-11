Чемпионат Израиля по футболу. "Перестрелка" "апоэлей" в Хайфе. "Бейтар" догнал лидера
время публикации: 11 января 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 07:45
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу.Лидируют "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Бейтар".
Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив) 3:3
На 59-й минуте счет был 3:1 в пользу хозяев.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Петах-Тиква) 1:4
Все голы были забиты в первом тайме.
"Апоэль" одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место.
Бейтар (Иерусалим) - Маккаби Бней Райна 1:0
Победный гол на 33--й минуте забил Тимоти Музи.
На 56-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Овусу.
Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Хайфа) 0:0
