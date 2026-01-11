Сборные Нигерии и Египта вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу
время публикации: 11 января 2026 г., 08:37 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:37
Определились все полуфиналисты Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.
В полуфиналах сыграют Сенегал - Египет и Марокко - Нигерия.
Алжир - Нигерия 0:2
До матча появилась информация, что нигерийцы бойкотируют тренировку из-за невыплаты премиальных.
Но в игре ничего такого не чувствовалось. Преимущество сборной Нигерии было неоспоримым.
Нигерийцы упустили несколько голевых моментов еще до перерыва, а в начале второго тайма все закончилось.
Первый гол был забит на 47-й минуте. Отличился Виктор Осимхен. Через 10 минут Акор Адамс переиграл Люку Зидана и отправил мяч в пустые ворота 0:2. ь
Египет - Кот д`Ивуар 3:2
Египтяне обыграли действующего чемпиона.
Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу.
