Умер известный советский спортсмен, чемпион мира

10 января на 66-м году жизни умер известный советский спортсмен Евгений Зинковский, сообщает сайт Федерации современного пятиборья России.

О причине смерти не сообщается.

Он был чемпионом мира 1983 года в командном зачете (современное пятиборье), бронзовым призером чемпионата мира 1983 года в личном первенстве, двукратным победителем Кубка РСФСР.

В 2019 году Евгений Зинковский был признан Международным союзом современного пятиборья лучшим тренером юниоров.