Умер известный советский спортсмен, чемпион мира
время публикации: 11 января 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:14
10 января на 66-м году жизни умер известный советский спортсмен Евгений Зинковский, сообщает сайт Федерации современного пятиборья России.
О причине смерти не сообщается.
Он был чемпионом мира 1983 года в командном зачете (современное пятиборье), бронзовым призером чемпионата мира 1983 года в личном первенстве, двукратным победителем Кубка РСФСР.
В 2019 году Евгений Зинковский был признан Международным союзом современного пятиборья лучшим тренером юниоров.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026