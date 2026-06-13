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Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Бразилия - Марокко

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 13 июня 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 08:48
Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Бразилия - Марокко
AP Photo/Pamela Smith

Первый "матч с супервывеской" состоится в Ист-Ратерфорде. Встречаются сборные Марокко и Бразилии.

Начало матча в 01:00 14 июня по израильскому времени.

Главный арбитр матча словенец Славко Винчич.

Бразильцы считаются фаворитом данного матча и чемпионата в целом.

Сборная Марокко сенсация прошлого чемпионата мира, победитель (в суде) Кубка африканских наций.

Карло Анчелотти делает ставку на прагматизм и дисциплину.

Накануне он подтвердил, что Неймар пропустит из-за травмы первый матч.

У обеих команд (основных претендентов на выход из этой группы) прекрасный набор исполнителей.

Марокканцы играют в доминирующий футбол, но в матче с пентакампионами это вряд ли получится.

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