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Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Катар - Швейцария

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 13 июня 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 08:28
Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Катар - Швейцария
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Санта-Кларе состоится матч группы В чемпионата мира по футболу Катар - Швейцария.

Начало матча в 22:00 по израильскому времени.

По мнению экспертов и букмекеров, швейцарцы - явный фаворит матча. Сборная Швейцарии - фаворит группы В.

Двукратный чемпиона Азии - команда амбициозная, с новой оборонительной моделью, но уступающая в классе фавориту.

Команда Хулена Лопетеги играет в прагматичный футбол.

В личных встречах неожиданное преимущество у сборной Катара - победа в товарищеском матче в 2018 году.

Любой результат, кроме победы сборной Швейцарии, можно считать сенсационным.

Спорт
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