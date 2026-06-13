Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Катар - Швейцария
время публикации: 13 июня 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 08:28
В Санта-Кларе состоится матч группы В чемпионата мира по футболу Катар - Швейцария.
Начало матча в 22:00 по израильскому времени.
По мнению экспертов и букмекеров, швейцарцы - явный фаворит матча. Сборная Швейцарии - фаворит группы В.
Двукратный чемпиона Азии - команда амбициозная, с новой оборонительной моделью, но уступающая в классе фавориту.
Команда Хулена Лопетеги играет в прагматичный футбол.
В личных встречах неожиданное преимущество у сборной Катара - победа в товарищеском матче в 2018 году.
Любой результат, кроме победы сборной Швейцарии, можно считать сенсационным.
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