Достижение Канневилля. Воля к победе "акул". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сан-Хосе" в овертайме победил "Питтсбург" 6:5, проигрывая 1:5.

Нью-Джерси Дэвилз - Анахайм Дакс 4:1

"Дэвилз" прервал серию из 5 домашних поражений.

По две результативные передачи сделали Юхо Ламмикко, Ондрей Палат и Колтон Уайт.

Джейк Аллен (Нью-Джерси) совершил 30 сэйвов.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 24 минуты 33 секунды. Показатель 0.

Наставник "Аннахайма" Джоэль Канневиль провел 1800-й матч в НХЛ и стал пятым тренером, достигшим этого рубежа.

Миннесота Уайлд - Оттава Сенаторз 3:2

"Миннесота" вела в счете 2:0.

"Сенаторы" отыгрались

За 24 секунды до конца матча победный гол забил Джоэль Эрикссон Эк. Это четвертый "самый поздний гол"в основное время в истории клуба.

Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Щаркс 5:6 (овертайм)

После двух периодов "Питтсбург" вел в счете 4:1. На 46-й минуте счет стал 5:1.

"Акулы" сумели отыграться. На 63-й минуте Джон Клингберг забил победную шайбу.

4 (2 + 2) очка забил Тайлер Тоффоли (Сан-Хосе).

По 3 (1 + 2) очка набрали Маклин Селебрини (Сан-Хосе) и Энтони Манта (Питтсбург).

Дмитрий Орлов (Сан-Хосе) провел 900-й матч в НХЛ.

Нью-Йорк айлендерс - Тампа-Бей Лайтнинг 3:2 (буллиты)

"Островитяне" вели в счете 2:0 на 31-й минуте.