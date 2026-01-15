Израильский дзюдоист Барух Шмаилов объявил о завершении карьеры, сообщает сайт НОК Израиля.

Барух Шмаилов выступал в весовой категории до 66 кг.

Он - победитель юниорского чемпионата Европы 2014 года, молодежного чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призер Токийской олимпиады (командное первенство), в личном первенстве он занял пятое место.

Барух Шмаилов - участник Парижской олимпиады.

Он - неоднократный победитель и призер турниров "Мастерс". Гран-при и "Большого шлема".