Израильский дзюдоист Барух Шмаилов объявил о завершении карьеры
время публикации: 15 января 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 10:53
Израильский дзюдоист Барух Шмаилов объявил о завершении карьеры, сообщает сайт НОК Израиля.
Барух Шмаилов выступал в весовой категории до 66 кг.
Он - победитель юниорского чемпионата Европы 2014 года, молодежного чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призер Токийской олимпиады (командное первенство), в личном первенстве он занял пятое место.
Барух Шмаилов - участник Парижской олимпиады.
Он - неоднократный победитель и призер турниров "Мастерс". Гран-при и "Большого шлема".
