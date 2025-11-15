Поляки и голландцы сыграли вничью. Финны проиграли мальтийцам
В группе G сборные Нидерландов и Польши продолжают борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира.
Положение команд (финны сыграли все матчи): Нидерланды 17 очков, Польша 14, Финляндия 10, Мальта 5, Литва 3.
Финляндия - Мальта 0:1
Победный гол на 81-й минуте забил Джейк Греч (Флориана).
Польша - Нидерланды 1:1
Поляков устраивала только победа. Сейчас голландцы почти обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира.
Поляки, скорее всего сыграют в плэй-офф (второе место в группе).
У голландцев разница забитых и пропущенных 23:4, поляков - 11:5.
