x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 08:48
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Поляки и голландцы сыграли вничью. Финны проиграли мальтийцам

Футбол
время публикации: 15 ноября 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 08:40
Поляки и голландцы сыграли вничью. Финны проиграли мальтийцам
AP Photo/Czarek Sokolowski

В группе G сборные Нидерландов и Польши продолжают борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира.

Положение команд (финны сыграли все матчи): Нидерланды 17 очков, Польша 14, Финляндия 10, Мальта 5, Литва 3.

Финляндия - Мальта 0:1

Победный гол на 81-й минуте забил Джейк Греч (Флориана).

Польша - Нидерланды 1:1

Поляков устраивала только победа. Сейчас голландцы почти обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата мира.

Поляки, скорее всего сыграют в плэй-офф (второе место в группе).

У голландцев разница забитых и пропущенных 23:4, поляков - 11:5.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Норвежцы разгромили сборную Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Криштиану Роналду впервые удален в игре за сборную
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Сборная Камеруна не едет на чемпионат мира. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Сербы не едут на чемпионат мира. Результаты матчей