Рекорды Малкина и Шефера. Гол Сасона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Ни один из 4 матче игрового дня не завершился в основное время.

Нешвилл Прэдейчез - Питтсбург Пингвинз 2:1 (овертайм)

Матч проходил в Швеции.

Филип Форсберг (Нешвилл) на 59-й минуте сравнял счет и перенвел матч в овертайм. Он стал 12 шведским хоккеистом, забившим гол в матче НХЛ, который проходил в Швеции.

Он в 135-й раз в карьере сравнял счет и стал рекордсменом "хищников" по этому показателю.

Победный гол на 44-й секунде овертайма забил Стивен Стэмкос.

Евгений Малкин стал самым возрастным игроком НХЛ (39 лет 106 дней), забившим гол в матче за пределами США и Канады.

Каролина Харикейнз - Ванкувер Кэнакс 4:3 (овертайм)

"Ванкувер" вел в счете 1:0 и 3:2.

Победный гол за 31 секунду до окончания овертайма забил Себастьян Ахо. Это его 17-й гол в овертайме. Финн делит седьмое место в истории НХЛ по этому показателю с Ильей Ковальчуком и Марком Шайфле.

Капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз пропустил матч из-за болезни.

еврейский форвард "Ванкувера" Макс Сасон забил четвертый гол в сезоне.

Сент-Луис Блюз - Филадельфия Флайерш 5:6 (буллиты)

Хозяева вели в счете 1:0, 3:1. 5:3.

Единственный буллит в послематчевой серии (по 3 попытки) реализовал Тревор Зеграс. Он же не реализовал буллит в овертайме - на 63-й минуте.

4 (1 + 3) очка набрал Оуэн Типпетт (Филадельфия).

По 3 (2 + 1) очка набрали игроки "Флайерз" Кристиан Дворак и Тревор Зеграс. Это третья игра "2 + 1" Зеграса в этом сезоне.

"Сент-Луис" еще не побеждал в этом сезоне не в основное время (два поражения в овертаймах, два - по буллитам).

Юта Маммот - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (оаертайм)

Мэтью Шефер стал самым молодым автором гола в овертайме в истории НХЛ (18 лет 70 дней). Он побил рекорд Сидни Кросби (18 лет 101 день).