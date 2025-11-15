Хорваты вышли на чемпионат мира. Результаты матчей

Сборная Хорватии вышла в финальную часть чемпионат мира по футболу, обыграв команду Фарерских островов 3:1.

Положение команд за тур до финиша (фарерцы сыграли все матчи): Хорватия 19 очков, Чехия 13, Фарерские острова 12, Черногория 9, Гибралтар 0.

Хорватия - Фарерские острова 3:1

Гибралтар - Черногория 1:2