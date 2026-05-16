В стартовом матче тридцать седьмого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" победила "Ливерпуль" 4:2.

Команда из Бирмингема гарантировала участие в Лиге чемпионов (сейчас она занимает четвертое место, и ниже пятого не опустится).

"Красные" занимают пятое место, но их может обойти "Борнмут".

На 31-й минуте Собослаи пробил издали. Мартинес выручил "Астон Виллу", парировав мяч, летевший в нижний угол

На 42-й минуте после подачи углового Морган Роджерс ударом в дальний укол вывел бирмингемцев вперед 1:0.

На 52-й минут е Собослаи навесил со штрафного. Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сравнял счет 1:1.

На 56-й минуте "Ливерпуль" мог выйти вперед. Но мяч после удара Нгумоа попал в штангу, а Гакпо не сумел добить мяч в сетку.

Через минуту "Астон Вилла" вышла вперед. Собослаи поскользнулся и потерял мяч. Роджерс сделал передачу в штрафную. Олли Уоткинс пробил в угол 2:1. Через 3 минуты Уоткинс вышел один на один. Мамардашвили мяч отбил.

На 70-й минуте Буэндиа нанес обводящий удар. Мяч ударился в перекладину, затем в штангу, но в ворота "Ливерпуля" не влетел.

На 73-й минуте после подачи углового отличился Олли Уоткинс 3:1. На 89-й минуте после паса Уоткинса Джон Макгинн отправил мяч в дальнюю "девятку" 4:1.

На второй минуте компенсированного времени после подачи углового отличился Вирджил ван Дейк 4:2,