x
16 мая 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 мая 2026
|
16 мая 2026
|
последняя новость: 11:04
16 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер российский спортсмен, победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою

Смешанные единоборства
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 мая 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 10:42
Умер российский спортсмен, победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
AP Photo/Gerald Herbert

14 мая на 43-м году жизни умер известный российский спортсмен Виталий Дериглазов, сообщает ТАСС.

О причине смерти не сообщается.

Он - победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою (2011 год), пятикратный чемпион России по рукопашному бою, чемпион Европы по рукопашному бою, серебряный призер чемпионата России по боевому самбо.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2026

Умер легендарный иранский борец
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

Умерла известная фигуристка, двукратная чемпионка СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Умерла легендарная советская баскетболистка Людмила Базаревич
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2025

Умер Никита Симонян – легенда "Спартака", старейший олимпийский чемпион по футболу