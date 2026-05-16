Умер российский спортсмен, победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
время публикации: 16 мая 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 10:42
14 мая на 43-м году жизни умер известный российский спортсмен Виталий Дериглазов, сообщает ТАСС.
О причине смерти не сообщается.
Он - победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою (2011 год), пятикратный чемпион России по рукопашному бою, чемпион Европы по рукопашному бою, серебряный призер чемпионата России по боевому самбо.
