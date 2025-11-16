Лука Лончич набрал 41 очко. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях разгромил "Милуоки" 119:95.
Кливленд Кавальерз -Мемфис Гриздиз 108:100
Лидер "всадников" Донован Митчелл набрал 30 очков. в том числе 14 - за 4 минуты в четвертой четверти.
Последнюю четверть хозяева выиграли 32:16, проведя рывок 17:2.
Эван Мобли (Кливленд) сделал "дабл-дабл" (22 + 13 подборов).
Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тендер 96:109
"Громовые" одержали пятую победу подряд и лидируют в Западной конференции.
Шай Гилджес-Александр набрал 33 очка.
Индиана Пэйсерз - Тоонто Рпторз 111:129
Семь игроков "Торонто" набрали более 10 очков. Самые результативные - Ар Джей Барретт и Якоб Пелтль, набравшие по 22 очка.
Млуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс 95:119
Лидер гостей Лука Дончич набрал 41 очко и сделал 9 подборов.
Леброн Джеймс пропустил 14-ю игру.
Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 112:123
Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (27 + 12 подборов + 11 передач).