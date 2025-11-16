Лука Лончич набрал 41 очко. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях разгромил "Милуоки" 119:95.

Кливленд Кавальерз -Мемфис Гриздиз 108:100

Лидер "всадников" Донован Митчелл набрал 30 очков. в том числе 14 - за 4 минуты в четвертой четверти.

Последнюю четверть хозяева выиграли 32:16, проведя рывок 17:2.

Эван Мобли (Кливленд) сделал "дабл-дабл" (22 + 13 подборов).

Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тендер 96:109

"Громовые" одержали пятую победу подряд и лидируют в Западной конференции.

Шай Гилджес-Александр набрал 33 очка.

Индиана Пэйсерз - Тоонто Рпторз 111:129

Семь игроков "Торонто" набрали более 10 очков. Самые результативные - Ар Джей Барретт и Якоб Пелтль, набравшие по 22 очка.

Млуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс 95:119

Лидер гостей Лука Дончич набрал 41 очко и сделал 9 подборов.

Леброн Джеймс пропустил 14-ю игру.

Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 112:123

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (27 + 12 подборов + 11 передач).