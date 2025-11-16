Волевая победа "Баффало". 26 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Проигрывая 1:4, "Баффало" в овертайме победил "Детройт" 5:4.
Чикаго Блэк Хоукс -Торонто Мейпл Лифс 3:2
После двух периодов в счете вели гости 2:1. "Кленовые листья" потерпели пятое поражение подряд.
Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (буллиты)
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.
Игорь Шестеркин (Рейнджерс) сделал 24 сэйва и отразил два буллита послематчевой серии.
Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбрз 4:5 (овертайм)
"Клинки" прервали серию из 5 поражений.
В конце второго периода "Детройт" вел в счете 4:1.
Победную шайбу на 65-й секунде овертайма забросил Мариас Самуэльсон.
3 результативные передачи сделал Лукас Реймонд (Детройт).
Алекс деБринкат (Детройт) забил 2 шайбы.
В первых двух периодах три игрока "Сейбрз" получили травмы. В третьем периоде у "Бафало" было 15 полевых игроков (11 нападающих и 4 защитника).
Монреаль Канадиенз - Бостон Брюинз 2:3
Давид Пастрняк (Бостон) сделал 2 голевые передачи.
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 26 бросков.