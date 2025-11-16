x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:19
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Волевая победа "Баффало". 26 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 16 ноября 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 15:00
Волевая победа "Баффало". 26 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Проигрывая 1:4, "Баффало" в овертайме победил "Детройт" 5:4.

Чикаго Блэк Хоукс -Торонто Мейпл Лифс 3:2

После двух периодов в счете вели гости 2:1. "Кленовые листья" потерпели пятое поражение подряд.

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (буллиты)

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Игорь Шестеркин (Рейнджерс) сделал 24 сэйва и отразил два буллита послематчевой серии.

Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбрз 4:5 (овертайм)

"Клинки" прервали серию из 5 поражений.

В конце второго периода "Детройт" вел в счете 4:1.

Победную шайбу на 65-й секунде овертайма забросил Мариас Самуэльсон.

3 результативные передачи сделал Лукас Реймонд (Детройт).

Алекс деБринкат (Детройт) забил 2 шайбы.

В первых двух периодах три игрока "Сейбрз" получили травмы. В третьем периоде у "Бафало" было 15 полевых игроков (11 нападающих и 4 защитника).

Монреаль Канадиенз - Бостон Брюинз 2:3

Давид Пастрняк (Бостон) сделал 2 голевые передачи.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 26 бросков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Рекорды Вальстедта и "Миннесоты". Возвращение Хаймана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Рекорды Малкина и Шефера. Гол Сасона. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Достижение и 4 очка Нечаса. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Шутаут и достижения Вольфа. Результаты матчей НХЛ