Волевая победа "Баффало". 26 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Проигрывая 1:4, "Баффало" в овертайме победил "Детройт" 5:4.

Чикаго Блэк Хоукс -Торонто Мейпл Лифс 3:2

После двух периодов в счете вели гости 2:1. "Кленовые листья" потерпели пятое поражение подряд.

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (буллиты)

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Игорь Шестеркин (Рейнджерс) сделал 24 сэйва и отразил два буллита послематчевой серии.

Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбрз 4:5 (овертайм)

"Клинки" прервали серию из 5 поражений.

В конце второго периода "Детройт" вел в счете 4:1.

Победную шайбу на 65-й секунде овертайма забросил Мариас Самуэльсон.

3 результативные передачи сделал Лукас Реймонд (Детройт).

Алекс деБринкат (Детройт) забил 2 шайбы.

В первых двух периодах три игрока "Сейбрз" получили травмы. В третьем периоде у "Бафало" было 15 полевых игроков (11 нападающих и 4 защитника).

Монреаль Канадиенз - Бостон Брюинз 2:3

Давид Пастрняк (Бостон) сделал 2 голевые передачи.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 26 бросков.