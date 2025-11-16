Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" "в сухую" переиграла "Анахам" 2:0.

Флорида Пантерз - Тампа-Бей Лайтнинг 1:3

"Тампа" одержала восьмую победу в последних 10 матчах.

Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин отыграл 7 минут 33 секунды. Показатель -1.

В 59 матчах против "Флориды" Никита Кучеров набрал 77 (26 + 51) очков.

Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 2:0

"Селезни" проиграли третью игру подряд.

Еспер Вальстедт совершил второй шутаут подряд, отразив 28 бросков. Ему 14 ноября исполнилось 23 года. Швед стал первым новичком "Миннесоты" дважды подряд не пропустившим, и самым молодым вратарем клуба, которому это удалось.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 18 минут 18 секунд. Показатель 0.

"Миннесота" установила клубный рекорд - команда открывала счет в восьми играх подряд.

Каролина Харрикейнз - Эдмонтон Олерз 3:4 (овертайм)

Уже на 7-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 2:0.

Победный гол на 19-й секунде овертайма забил Леон Драйзайтль. Он в этом матче сделал две голевые передачи.

Коннор Макдэвид (Эдмонтон) набрал 3 (2 + 1) очка.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман вернулся после долгого отсутствия из-за травмы и сделал голевую передачу. Это его первый матч в сезоне.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 23 минуты 31 секунду. Показатель 0.