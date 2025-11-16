"Гол + пас" Люка Хьюза. Хет-трик Робертсона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в серии буллитоавв одолел "Вашингтон" 3:2.

Оттава Сенаторз - Лос-Анджелес Кингз 0:1

"Лос-Анджелес" одержал четвертую победу подряд.

Победный гол на 10-й минуте забил Алекс Лаферрьер.

Антон Форсберг отразил 17 бросков и совершил 9-й шутаут в карьере.

Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 2:3 (буллиты)

После первого периода гости вели в счете 2:0.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз забил гол и сделал результативную передачу.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джереми Чикран сделал результативную передачу.

Два форварда "Вашингтона" проводили юбилейные матчи: Дилан Строум 400-й, Ник Дауд - 600-й.

Еврейский форвард "Дэвилз" Джек Хьюз пропускал матч из-за травмы, полученной вне хоккейной площадки.

Даллас Старз - Филадельфия Флайерз 5:1

Хет-трик сделал Джейсон Робертсон.

Три результативные передачи на счету Рупе Хинтца.

Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс 1:4

По две результативные передачи сделали Павел Дорофеев и Райлли Смит.

Бреден Боуман (Вегас) забил первый гол во второй игре в НХЛ.

Единственный буллит в послематчевой серии из трех попыток реализовал Габриэль Виларди.

Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 4:1