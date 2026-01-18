Сенсационное поражение "Ювентуса". Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 18 января 2026 г., 14:47 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 14:47
Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Италии. "Ювентус" неожиданно проиграл "Кальяри" 0:1.
Наполи - Сассуоло 1:0
"Наполи" не проигрывает дома в 21 игре.
Неаполитанцы занимают третье место, отставая от "Интера" на 6 очков.
Кальяри - Ювентус (Турин) 1:0
Гости владели большим преимуществом, но забить не смогли.
Хозяева забили на 65-й минуте. После розыгрыша штрафного отличился Лука Мадзителли.
Ссылки по теме