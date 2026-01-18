x
18 января 2026
|
последняя новость: 08:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 08:06
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 18 января 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 07:31
Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Столичный "Апоэль" победил "Ирони" (Тверия) 2:0.

Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Тверия) 2:0

"Апоэль" одержал первую победу в пяти матчах.

"Ирони" потерпел второе поражение подряд.

Маккаби Бней Райна - Ашдод 0:0

Игровое преимущество было у гостей, но хозяевам удалось прервать серию из двух поражений.

Бней Сахнин - Маккаби (Нетания) 2:1

"Маккаби" потерпел третье поражение в последних четырех матчах. Смена тренера не помогла.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Победа "Челси". "Тоттенхэм" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Победа "Боруссии". Поражение "Байера". Результаты матчей Бундеслиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" победил и лидирует
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Чемпионат Израиля по футболу. Победа "Бейтара"