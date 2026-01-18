Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 18 января 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 07:31
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Столичный "Апоэль" победил "Ирони" (Тверия) 2:0.
Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Тверия) 2:0
"Апоэль" одержал первую победу в пяти матчах.
"Ирони" потерпел второе поражение подряд.
Маккаби Бней Райна - Ашдод 0:0
Игровое преимущество было у гостей, но хозяевам удалось прервать серию из двух поражений.
Бней Сахнин - Маккаби (Нетания) 2:1
"Маккаби" потерпел третье поражение в последних четырех матчах. Смена тренера не помогла.
Ссылки по теме