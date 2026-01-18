Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. Столичный "Апоэль" победил "Ирони" (Тверия) 2:0.

Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Тверия) 2:0

"Апоэль" одержал первую победу в пяти матчах.

"Ирони" потерпел второе поражение подряд.

Маккаби Бней Райна - Ашдод 0:0

Игровое преимущество было у гостей, но хозяевам удалось прервать серию из двух поражений.

Бней Сахнин - Маккаби (Нетания) 2:1

"Маккаби" потерпел третье поражение в последних четырех матчах. Смена тренера не помогла.