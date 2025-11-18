x
18 ноября 2025
Спорт

Сборная Германии разгромила словаков и вышла в финальную часть чемпионата мира

Футбол
время публикации: 18 ноября 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 08:58
AP Photo/Matthias Schrader

В финальную часть чемпионата мира по футболу вышли сборные Хорватии, Германии и Нидерландов.

В стыковых матчах сыграют сборные Чехии, Словакии и Польши.

Чехия - Гибралтар 6:0

Итоговое положение. Хорватия 22 очка, Чехия 16, Фарерские острова 12, Черногория 9, Гибралтар 0.

Черногория - Хорватия 2:3

На 37-й минуте черногорцы вели в счете 2:0.

Германия - Словакия 6:0

Итоговое положение. Германия 15 очков, Словакия 12, Северная Ирландия 9, Люксембург 0.

Северная Ирландия - Люксембург 1:0

Нидерланды - Литва 4:0

Итоговое положение. Нидерланды 20 очков, Польша 17, Финляндия 10, Мальта 5, Литва 3.

Мальта - Польша 2:3

