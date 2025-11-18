Сборная Германии разгромила словаков и вышла в финальную часть чемпионата мира
время публикации: 18 ноября 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 08:58
В финальную часть чемпионата мира по футболу вышли сборные Хорватии, Германии и Нидерландов.
В стыковых матчах сыграют сборные Чехии, Словакии и Польши.
Чехия - Гибралтар 6:0
Итоговое положение. Хорватия 22 очка, Чехия 16, Фарерские острова 12, Черногория 9, Гибралтар 0.
Черногория - Хорватия 2:3
На 37-й минуте черногорцы вели в счете 2:0.
Германия - Словакия 6:0
Итоговое положение. Германия 15 очков, Словакия 12, Северная Ирландия 9, Люксембург 0.
Северная Ирландия - Люксембург 1:0
Нидерланды - Литва 4:0
Итоговое положение. Нидерланды 20 очков, Польша 17, Финляндия 10, Мальта 5, Литва 3.
Мальта - Польша 2:3
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2025