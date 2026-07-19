Достижение сборной Англии. Антирекорд французов
время публикации: 19 июля 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 07:59
В матче за третье место чемпионата мира по футболу англичане победили французов 6:4.
Сборная Англии впервые с 1966 года завоевала медали чемпионата мира.
Англичане третий раз в матчах чемпионатов мира забили не менее 6 голов ( и впервые в матче плэй-офф). В 2018 году англичане разгромили сборную Панамы 6:1, в 2022 - Ирана 6:2.
Французы впервые пропустили 6 голов в одном матче чемпионата мира.
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