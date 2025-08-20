x
20 августа 2025
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2025
|
20 августа 2025
|
последняя новость: 12:32
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В расширенный список сборной США на олимпиаду включены пять еврейских хоккеистов

Хоккей
время публикации: 20 августа 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 11:27
В расширенный список сборной США на олимпиаду включены пять еврейских хоккеистов
AP Photo/Petr David Josek

В расширенный список сборной США для участия в олимпиаде 2026 года включены пять еврейских хоккеистов.

Вратарь Джереми Суэйман (Бостон Брюинз).

Защитники Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс), Люк Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз). Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс).

Нападающий Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз).

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д`Ампеццо.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2025

Умер известный российский хоккеист и тренер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025

Федерация хоккея России и Иранская хоккейная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" победил "Флориду" в овертайме. Гол Уолмана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025

"Флорида" сравняла счет в финале Кубка Стэнли