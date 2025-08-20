В расширенный список сборной США на олимпиаду включены пять еврейских хоккеистов
время публикации: 20 августа 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 11:27
В расширенный список сборной США для участия в олимпиаде 2026 года включены пять еврейских хоккеистов.
Вратарь Джереми Суэйман (Бостон Брюинз).
Защитники Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс), Люк Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз). Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс).
Нападающий Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз).
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д`Ампеццо.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025