В расширенный список сборной США на олимпиаду включены пять еврейских хоккеистов

В расширенный список сборной США для участия в олимпиаде 2026 года включены пять еврейских хоккеистов.

Вратарь Джереми Суэйман (Бостон Брюинз).

Защитники Куинн Хьюз (Ванкувер Кэнакс), Люк Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз). Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс).

Нападающий Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз).

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д`Ампеццо.