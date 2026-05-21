Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 21 мая 2026 г., 07:30 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 07:30
Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу.
Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Беэр-Шева) 103:87
Третью четверть столичная команда выиграла 26:16.
Самый результативный игрок матча Кассиус Уинстон (Иерусалим) (22).
Разыгрывающий столичной команды Джаред Харпер сделал "дабл-дабл" (20 + 5 подборов + 10 передач).
Бней Герцлия - Апоэль а-Эмек 96:94
Обе команды в лидирующей шестерке.
Последнюю четверть гости выиграли 28:18 и едва не отыгрались.
Разыгрывающий хозяев Зак Брайант набрал 28 очков и сделал 5 передач.
Апоэль (Тель-Авив) - Маккаби (Ришон ле-Цион) 91:76
Первую половину матча "Апоэль" выиграл 56:36.
Ям Мадар (Апоэль) набрал 20 очков.
