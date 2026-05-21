x
21 мая 2026
|
последняя новость: 07:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 07:30
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 21 мая 2026 г., 07:30 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 07:30
Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
AP Photo/Nate Billings

Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу.

Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Беэр-Шева) 103:87

Третью четверть столичная команда выиграла 26:16.

Самый результативный игрок матча Кассиус Уинстон (Иерусалим) (22).

Разыгрывающий столичной команды Джаред Харпер сделал "дабл-дабл" (20 + 5 подборов + 10 передач).

Бней Герцлия - Апоэль а-Эмек 96:94

Обе команды в лидирующей шестерке.

Последнюю четверть гости выиграли 28:18 и едва не отыгрались.

Разыгрывающий хозяев Зак Брайант набрал 28 очков и сделал 5 передач.

Апоэль (Тель-Авив) - Маккаби (Ришон ле-Цион) 91:76

Первую половину матча "Апоэль" выиграл 56:36.

Ям Мадар (Апоэль) набрал 20 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2026

Баскетболист сборной Израиля погиб в автокатастрофе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 мая 2026

НБА. Впечатляющее "возвращение" "Нью-Йорка"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

"Сан-Антонио" вышел в полуфинал плэй-офф НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026

Расписание Финала четырех Евролиги