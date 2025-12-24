Умер выдающийся советский легкоатлет, чемпион Мюнхенской олимпиады

23 декабря на 86-м году жизни умер выдающийся советский легкоатлет Анатолий Бондарчук, сообщают украинские СМИ.

Он начал заниматься метанием молота в 24 года и сумел добиться выдающихся результатов.

Анатолий Бондарчук - чемпион мира, Европы, чемпион Мюнхенской олимпиады, серебряный призер олимпиады 1976 года, мировой рекордсмен.

Он был тренером сборной СССР по метанию молота на олимпиадах 1980 и 1988 годов.