Футбол. Победы фаворитов. Результаты Кубка африканских наций
время публикации: 24 декабря 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 09:21
В Марокко продолжается групповой этап Кубка африканских наций по футболу.
Демократическая республика Конго - Бенин 1:0
Победный гол на 16-й минуте забил Тео Бонгонда.
Сенегал - Ботсвана 3:0
Два первых гола забил Николас Джексон (Бавария). Третий - бывший форвард "Црвены звезды" Шериф Ндиайе (Самсунспор).
Нигерия - Танзания 2:1
На 36-й минуте Семи Аджайи (Халл, Англия) вывел нигерийцев вперед 1:0. На 47-й минуте нигерийцы забили. Гол Виктора Осимхена отменен из-за офсайда.
На 50-й минуте Чарльз М`Момбва (Флориана, Мальта) сравнял счет 1:1.
Через 2 минуты Адемола Лукман (Аталанта) забил победный гол.
Тунис - Уганда 3:1
Ссылки по теме