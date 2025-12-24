x
24 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
24 декабря 2025
24 декабря 2025
последняя новость: 09:25
24 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Футбол. Победы фаворитов. Результаты Кубка африканских наций

время публикации: 24 декабря 2025 г., 09:21
Футбол. Победы фаворитов. Результаты Кубка африканских наций
В Марокко продолжается групповой этап Кубка африканских наций по футболу.

Демократическая республика Конго - Бенин 1:0

Победный гол на 16-й минуте забил Тео Бонгонда.

Сенегал - Ботсвана 3:0

Два первых гола забил Николас Джексон (Бавария). Третий - бывший форвард "Црвены звезды" Шериф Ндиайе (Самсунспор).

Нигерия - Танзания 2:1

На 36-й минуте Семи Аджайи (Халл, Англия) вывел нигерийцев вперед 1:0. На 47-й минуте нигерийцы забили. Гол Виктора Осимхена отменен из-за офсайда.

На 50-й минуте Чарльз М`Момбва (Флориана, Мальта) сравнял счет 1:1.

Через 2 минуты Адемола Лукман (Аталанта) забил победный гол.

Тунис - Уганда 3:1

