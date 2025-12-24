Известный норвежский биатлонист обнаружен мертвым в номере отеля
время публикации: 24 декабря 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 13:17
23 декабря в номере отеля в Валь-ди-Фьеме, Италия, был обнаружен мертвым 27-летний норвежский биатлонист Зиверт Гутторм Баккен, сообщают норвежские СМИ.
Трехкратный чемпион Европы готовился к зимней олимпиаде.
О причине смерти не сообщается.
Зиверт Гутторн Баккен - трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион юношеской олимпиады 2016 года, победитель этапов Кубка мира и Кубка IBU.
