Уверенная победа "Барселоны". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Испании. "Барселона" приблизилась к чемпионству.

За пять матчей до конца чемпионата "Барселона" опережает "Реал" на 11 очков.

Алавес -Мальорка 2:1

"Алавес" выбрался из зоны вылета и обошел островитян.

Хетафе - Барселона 0:2

"Барселона" владела огромным преимуществом и уверенно победила. Хозяева не нанесли ни одного точного удара за весь матч.