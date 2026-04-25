Уверенная победа "Барселоны". Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 25 апреля 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 19:47
Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Испании. "Барселона" приблизилась к чемпионству.
За пять матчей до конца чемпионата "Барселона" опережает "Реал" на 11 очков.
Алавес -Мальорка 2:1
"Алавес" выбрался из зоны вылета и обошел островитян.
Хетафе - Барселона 0:2
"Барселона" владела огромным преимуществом и уверенно победила. Хозяева не нанесли ни одного точного удара за весь матч.
Ссылки по теме