Волевая победа чемпиона. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Германии. "Бавария" одержала волевую победу над "Майнцем" 4:3.
Аугсбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:1
"Орлы" на редкость плохо играют на выезде - 1 победа в 10 матчах. Сегодняшняя ничья поставила крест на их еврокубковых надеждах. Отставание от шестого места (Хоффенхайма) 11 очков.
Кельн - Байер (Леверкузен) 1:2
Оба гола в ворота хозяев забил Патрик Шик.
"Байер" поднялся на пятое место.
Хайденхайм - Санкт-Паули (Гамбург) 2:0
Обе команды находятся в зоне вылета. Несмотря на победу, шансов на спасение у "Хайденхайма" уже практически нет (имеется в виду не только прямой вылет, но и участие в стыках). . А "пиратам" поражение может очень дорого обойтись.
Вольфсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 0:0
Шансов на спасение у "волков" все меньше
Майнц - Бавария (Мюнхен) 3:4
На 53-й минуте хозяева вели в счете 3:0.
Через полчаса баварцы выигрывали. Голы забили Джексон, Мусиала, Олисе и Кейн.
Напомним, "Бавария" стала чемпионом неделю назад.