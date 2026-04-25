Волевая победа чемпиона. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Германии. "Бавария" одержала волевую победу над "Майнцем" 4:3.

Аугсбург - Айнтрахт (Франкфурт) 1:1

"Орлы" на редкость плохо играют на выезде - 1 победа в 10 матчах. Сегодняшняя ничья поставила крест на их еврокубковых надеждах. Отставание от шестого места (Хоффенхайма) 11 очков.

Кельн - Байер (Леверкузен) 1:2

Оба гола в ворота хозяев забил Патрик Шик.

"Байер" поднялся на пятое место.

Хайденхайм - Санкт-Паули (Гамбург) 2:0

Обе команды находятся в зоне вылета. Несмотря на победу, шансов на спасение у "Хайденхайма" уже практически нет (имеется в виду не только прямой вылет, но и участие в стыках). . А "пиратам" поражение может очень дорого обойтись.

Вольфсбург - Боруссия (Менхенгладбах) 0:0

Шансов на спасение у "волков" все меньше

Майнц - Бавария (Мюнхен) 3:4

На 53-й минуте хозяева вели в счете 3:0.

Через полчаса баварцы выигрывали. Голы забили Джексон, Мусиала, Олисе и Кейн.

Напомним, "Бавария" стала чемпионом неделю назад.