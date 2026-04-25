Синхронные победы лондонцев. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", ведущие борьбу за выживание, синхронно победили.

Фулхэм (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0

Победа приблизила "дачников" к зоне еврокубков.

Победный гол на 43-й минуте забил бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Сессеньон.

Ливерпуль - Кристал Пэлас (Лондон) 3:1

"Ливерпуль" одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место.

Вест Хэм (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 2:1

Победный гол Каллум Уилсон забил на третьей минуте компенсированного времени.

"Молотобойцы" ведут борьбу за выживание, и эта победа может стать решающей.

Вулверхэмптон - Тоттенхэм (Лондон) 0:1

"Вулверхэмптон" и "Бернли" уже вылетели.

"Тоттенхэм" ведет борьбу за выживание. Отставание от "Вест Хэма" 2 очка, "Ноттингем Форест" - 5.