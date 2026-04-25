Синхронные победы лондонцев. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", ведущие борьбу за выживание, синхронно победили.
Фулхэм (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 1:0
Победа приблизила "дачников" к зоне еврокубков.
Победный гол на 43-й минуте забил бывший полузащитник "Тоттенхэма" Райан Сессеньон.
Ливерпуль - Кристал Пэлас (Лондон) 3:1
"Ливерпуль" одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место.
Вест Хэм (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 2:1
Победный гол Каллум Уилсон забил на третьей минуте компенсированного времени.
"Молотобойцы" ведут борьбу за выживание, и эта победа может стать решающей.
Вулверхэмптон - Тоттенхэм (Лондон) 0:1
"Вулверхэмптон" и "Бернли" уже вылетели.
"Тоттенхэм" ведет борьбу за выживание. Отставание от "Вест Хэма" 2 очка, "Ноттингем Форест" - 5.